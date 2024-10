Koor is na 50 jaar hun wilde haren niet verloren

52 jaar geleden benaderde de pastoor van de Laurentiusparochie in Rosmalen een groep jongeren om een koor op te richten en de kerk te openen. Nu, 50 jaar later, komen de koorleden, van wie de meesten elkaar jaren niet gezien hebben, weer bij elkaar. En wel om diezelfde kerk, die ze samen ooit geopend hebben, te sluiten.

Dirigent Jacques Noyons blikt terug op een heel bijzondere dag. Hij richtte het koor 52 jaar geleden mee op en was er 15 jaar dirigent. Nu staat hij weer voor de groep en glimlacht: "De meeste leden begonnen hier toen ze zestien of zeventien waren. Nu zijn we allemaal vijftig jaar ouder!"

Iedereen klinkt, én gedraagt zich dus ongeveer nog zoals vroeger, herkent ook oud-penningmeester en medeoprichter Peter van Straten: "Borrels liepen altijd erg uit de hand, dus ik ben benieuwd hoe dat straks zal gaan." Hij ontmoette zijn vrouw bij het koor; nu zijn ze bijna vijftig jaar samen. "De sfeer is nog steeds hetzelfde. We waren niet alleen een koor, maar ook een hechte vriendengroep. Ik had zelfs het gevoel dat het zingen vooral een smoes was om bij elkaar te zijn."

Een week eerder kwam het koor al bij elkaar om te oefenen. "We hadden drie uur gepland om te repeteren, maar uiteindelijk hebben we maar anderhalf uur echt gezongen, omdat iedereen druk aan het bijpraten was", vertelt hij lachend.

Ondanks dat het al even geleden is, zijn de liedjes goed in het geheugen blijven hangen. "We hebben ze wel honderden keren gezongen. Het komt gemakkelijk weer terug, en het klinkt nog steeds prachtig", aldus de dirigent.

Ien: "Het is vooral leuk om te zien dat iedereens gezicht vijftig jaar ouder is, maar de mensen nog steeds hetzelfde zijn."

Voor Connie en Ien, die in het buitenland wonen, was de reis naar deze bijeenkomst geen bezwaar. "Ik ben ooit voor een jaartje naar Noorwegen vertrokken", vertelt Ien. "48 jaar later woon ik er nog en al die tijd heb ik de meeste koorleden niet gezien." Connie, die in Tenerife woont, twijfelde geen moment toen ze de uitnodiging kreeg. "Het is misschien wel de laatste kans om iedereen te zien. Dat wil ik echt niet missen."

Een hoogtepunt voor bijna alle koorleden is het nummer 'Let the Sun Shine', waar Jacques' vader een eigen tekst op schreef voor de opening van de kerk. "Dat hebben we altijd met veel plezier gezongen en nu dus ook. Het voelde echt even of mijn vader er weer was", vertelt Jacque emotioneel.

Na het optreden glundert Jacques als trotse dirigent nog na: "Dit is een mooie gelegenheid om de groep bij elkaar te roepen. We sluiten de kerk zoals hij ooit geopend is." Het koor treedt op 10 november nog één keer op. Daarna wacht de sloophamer en zullen op de plek van de kerk appartementen worden gebouwd.