Een motorrijder is aangereden door een personenauto op de Valkenswaardseweg ter hoogte van het Strijperpad in Leende. De motorrijder kwam vanuit Valkenswaard aanrijden en werd over het hoofd gezien door een echtpaar dat uit de Leenderbossen kwam.

De motorrijder kwam ten val en is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De auto moest versleept worden.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision