Traumahelikopter landt in speeltuin na aanrijding van jongetje

Een jongetje is geschept door een auto op het Volmolenplein in Geldrop. Het kindje rende achter een vriendje aan richting het speeltuintje aan de overkant van de weg. Toen het jongetje achter een geparkeerde auto vandaan kwam, zag een bestuurder van een aankomende auto hem te laat.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De helikopter landde midden in het speeltuintje waar het jongetje naartoe onderweg was. De politie zorgde dat het veldje bij de speeltuin leeg was zodat de landing veilig kon gebeuren. Daardoor ontstond een storm van bladeren. Het schouwspel trok veel bekijks van omstanders.

Het jongetje is in de ambulance behandeld door een trauma-arts en vervolgens door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De straat is enige tijd afgesloten geweest door de politie, maar toen de helikopter vertrok ging ook het speeltuintje weer open voor alle kinderen uit de wijk.