Ontsnapte wallaby huppelt door de buurt: 'Hij sprong zo over het hek'

Een kangoeroe of wallaby zien rondhuppelen in een weiland? Meestal kom je dat in Australië tegen, maar sinds kort springt er ook in Best een wallaby vrij rond. Het dier is ontsnapt uit de dierentuin Best Zoo. Medewerkers van de dierentuin deden zaterdag een poging om de wallaby te pakken, maar vooralsnog is het buideldier iedereen te snel af.

De wallaby is sinds donderdag niet meer 'thuis' in zijn verblijf in de dierentuin. Volgens Jos van Best Zoo wist het beestje te ontsnappen nadat er in het verblijf werkzaamheden werden uitgevoerd. "Het was wat luidruchtiger dan we hadden verwacht en dan het beestje gewend was. Hij schrok van het geluid van de boor en sprong zo over het hek heen."

Sindsdien is de wallaby al een paar keer gezien, maar vangen lukt niet want hij is ontzettend vlug. "Binnen twee minuten is hij alweer anderhalve kilometer verderop", zucht Jos.

Toch leek het zaterdag even te lukken. "We hadden hem naar een erf gedreven, waarvan we wisten dat hij niet zomaar kon ontsnappen." Wat ze alleen niet wisten, was dat daar ook een hond liep. "Die joeg hem weer van het terrein."