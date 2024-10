112-nieuws: bakwagen gaat in vlammen op • kapotte vrachtwagen op afrit A2

09.49

Een bakwagen is vanochtend in brand gevlogen aan de Albers Pistoriusstraat in Aarle-Rixtel. Het voertuig brandde volledig uit. Fietsen en brommers die in de buurt van de wagen stonden, raakten beschadigd door het vuur. Bij twee huizen zijn de ramen gesprongen door de hitte. De chauffeur van de wagen is niet gewond geraakt.