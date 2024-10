112-nieuws: bestelbus schept fietser • balen hooi op snelweg

18.11

In Cuijk zijn een bestelbusje en een fietser op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de Irenestraat en de Molenstraat. Het busje wilde vanuit de parallelweg de Molenstraat inrijden toen tegelijkertijd een fietser vanuit de Irenestraat overstak. De fietser is gewond geraakt maar het is niet bekend of hij naar een ziekenhuis is gebracht per ambulance.