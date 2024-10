112-nieuws: Twee jongen opgepakt voor aanslag • gekraakt pand Waalre dicht

15.59

De politie heeft maandagochtend in de Hoge Vucht in Breda-Noord twee verdachten aangehouden voor het plaatsen van een explosief aan de Passendalestraat op 17 september 2023. Het gaat om twee jongens van 14 en 15 jaar. De woningen en de verdachten kwamen in beeld bij de politie na uitgebreid onderzoek, nadat er eerder in juni al foto’s zijn getoond in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

