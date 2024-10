112-nieuws: vrachtwagen brandt uit • kapotte vrachtwagen op afrit A2

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.22 Afrit A2 dicht Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staat een vrachtwagen met pech. Afrit Vught is daarom dicht.

07.56 Kapotte vrachtwagen op afrit A2 Op de A2 van Eindhoven richting Den Bosch is de afrit Vught afgesloten. Daar staat een kapotte vrachtwagen.

07.11 Ongeluk op N615 De N615 van Beek en Donk richting Gerwen was vanochtend vroeg enige tijd afgesloten bij de aansluiting met de N279. Daar gebeurde een ongeluk. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht.

07.00 N65 dicht na ongeluk De N65 van Tilburg richting Den Bosch is vanochtend afgesloten bij Helvoirt na een ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn, waaronder een vrachtwagen. Vanaf Oisterwijk moet het verkeer rekening houden met een uur vertraging. Je kunt beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. De politie is met een helikopter op zoek naar de man die het ongeluk veroorzaakte. Hij sloeg na de botsing op de vlucht, samen met een andere man. Lees hier meer. Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters

06.39 Minder treinen Eindhoven-Helmond Vanwege technisch onderzoek reden tussen Eindhoven Centraal en Helmond tot halfacht vanochtend minder treinen.

05.45 Weer explosie bij huis in Den Bosch Weer vond er afgelopen nacht een explosie plaats bij een huis in Den Bosch. Dit keer was het raak aan de Zesde Herven. De ontploffing vond rond halfvier 's nachts plaats. Een raam en brievenbus sneuvelden door de klap. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Lees hier meer. Een ruit naast de deur sneuvelde door de explosie en de brievenbus werd weggeblazen (foto: Bart Meesters).

03.17 Vrachtwagen brandt uit Een vrachtwagen brandde afgelopen nacht uit op de Schansweg in Best. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. Er zou sprake zijn geweest van immense vlammen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer bluste de vrachtwagen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Van de vrachtwagen in Best bleef weinig over (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

01.47 Auto's botsen in Helmond Twee auto's botsten afgelopen nacht op elkaar recht voor de deur van de brandweer aan de Deurneseweg in Helmond. Volgens de politie zouden de verkeerslichten die gebruikt worden door de brandweer op rood hebben gestaan vanwege een eerdere uitruk en dit was waarschijnlijk niet opgevallen bij een van de bestuurders. De auto's raakten bij de botsing in Helmond aanzienlijk beschadigd (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De bestuurders van de auto's, een man en een vrouw, zijn in een ambulance nagekeken.

01.03 Kop-staartbotsing op N279 Op de N279 bij Veghel botsten gistermiddag drie auto's op elkaar. De kop-staartaanrijding vond plaats net voor de verkeerslichten bij de kruising met de Rembrandtlaan. "Blijf uitkijken bij filevorming", benadrukt een wijkagent. "Voor je 't in de gaten hebt, staat de auto vóór je stil. Afstand houden!" Foto: X/wijkagent Ger Roumen