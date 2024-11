Dieuwke en Willem maken van oud stadhuis een hotel vol historie

Toen Dieuwke Simonis-Stellinga en haar man Willem het oude stadhuis van Geertruidenberg voor het eerst binnenstapten, voelde het voor hen alsof de geschiedenis tot leven kwam. Het stel was meteen verliefd. Het idee ontstond om het historische pand om te bouwen tot een stadshotel. Binnenkort kunnen gasten er een duik nemen in het verleden én overnachten in een geheime kamer.

Boetiekhotel en restaurant De geschiedenis van de monumentale panden, die onder meer dienst deden als stadhuis en rechtbank, gaat terug tot in de 14e eeuw. Zo dateert het rechterpand uit 1366. In een tot kantoor omgebouwde ruimte is een wandschildering over het leven en de kruisiging van Jezus te zien, die uit de 15e eeuw stamt. In de raadszaal, waar na de verbouwing nog steeds in getrouwd kan worden, hangt Vrouwe Justitia aan de muur.

“Als de familienaam van mijn man hier staat, is het voorbestemd", vertelt Dieuwke. Haar schoonvader dook in de geschiedenisboeken en wat bleek? “Het is inderdaad een vroegere voorouder.” Het gaat om de schilder Petrus Simonis, die in 1826 in Geertruidenberg trouwde.

Sinds de zomer van vorige jaar zijn Dieuwke en Willem druk in de weer om in de panden een stadshotel te laten verrijzen. Het stel brengt al de nodige ervaring met zich mee, want ze zijn ook eigenaar van een boetiekhotel in het oude raadhuis van Hooge Zwaluwe en van een restaurant in de voormalige Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe.

Verborgen kamer

Terwijl de verbouwing van het pand in volle gang was, deed hun oudste zoon een bijzondere ontdekking op zolder: een mysterieus gat in een muur boven een houten balk. Dit gat leidde naar een ruimte die op geen enkele tekening stond. “We vonden er een verborgen kamer", vertelt Dieuwke. Het stel besloot de geheime ruimte een bijzondere bestemming te geven. “Het wordt de vijftiende hotelkamer van het stadshotel”, vult Willem aan. Gasten hoeven niet tot aan de nok te klimmen. De kamer is inmiddels via een deur te bereiken.