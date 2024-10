'Feyenoord kan PSV gaan bedreigen', verwachten Willy en René

Het wordt een spannend weekje in de Eredivisie met binnen een paar dagen Feyenoord-Ajax, Feyenoord-AZ én Ajax-PSV. De gebroeders Van de Kerkhof hebben er alle vertrouwen in dat PSV deze week goede zaken gaat doen. "Wedstrijden voor vijftigduizend man spelen, dat is het mooiste wat er is", zegt Willy, die net als René drie punten verwacht voor zijn club.

Meer problemen verwacht hij van Feyenoord de komende maand. "Ik heb geweldig genoten van Feyenoord tegen Benfica en FC Utrecht. Feyenoord kan ons nog gaan bedreigen." Eerst moeten de Rotterdammers nog wel acht punten zien in te lopen op PSV dat zaterdag tegen Ajax waarschijnlijk wel serieus getest gaat worden. "Ik heb wel alle vertrouwen in het middenveld", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het staat nu goed met Til, Tillman en Saibari. Ik denk dat met name Veerman het nog moeilijk gaat krijgen om zijn basisplaats terug te krijgen als hij weer fit is." René beaamt dat. "Trainers kijken toch eerst naar het resultaat en als het met dit middenveld goed loopt dan laat hij dat wel staan."

"Luuk de Jong blijft gewoon eerste spits."

Iemand die wat de broers betreft in elk geval niet hoeft te vrezen voor zijn plekje, is Luuk de Jong. "Pepi speelde heel goed tegen PEC Zwolle maar dat vind ik geen maatstaf. PEC was echt huilen met de pet op. Dat Pepi dan een paar keer scoort, betekent niet dat hij dan gelijk tegen Ajax in de basis zou moeten staan." Ook Willy denkt dat Pepi zich voorlopig zal moeten schikken in zijn rol als stand-in voor De Jong. "Voorlopig staat Luuk veruit op nummer één, daar is geen discussie over." Noa Lang heeft zich intussen weer vast in de basis gespeeld. Hij valt niet alleen op door doelpunten, maar ook door opvallende acties zoals het tonen van een shirt waarmee hij reclame maakte voor zijn rapnummer. "Wat dat soort dingen betreft, begint hij een beetje op mij te lijken", glundert René. "Een beetje?!", reageert Willy. "Een beetje veel! Een enfant terrible noem je dat toch? Als ik mijn ogen dichtdoe dan zie ik mijn broer. Die deed ook altijd van dat soort dingen."

"Kerkhof, moordenaar!"

Bij het naderen van de kraker tegen Ajax gaan de gedachten van René terug naar een eerdere editie waarin René een overtreding maakte op Ajacied Gerrie Mühren. "Ik raakte hem wel een beetje, maar het viel wel mee. Maar clubarts Rolink van Ajax maakte ervan dat Gerrie bijna dood was." Vervolgens werd René jarenlang door het publiek van de tegenstander uitgefloten en voor moordenaar uitgemaakt. "Dat deed me verder niks", zegt René "Gerrie zei naderhand zelf ook dat het wel meeviel en we zijn de grootste vrienden geworden."