Tilburger (21) vrijgelaten na ongeregeldheden bij Mediamarkt

De 21-jarige Tilburger die dit weekend werd opgepakt na vernielingen in de Mediamarkt in Rotterdam is weer vrijgelaten. Hij werd aangehouden omdat hij niet luisterde naar een bevel van de politie. De andere verdachte, een 37-jarige man, zit nog vast.

In het filiaal van de Mediamarkt in het centrum van Rotterdam was het erg onrustig in de nacht van zaterdag op zondag. De winkel zou vanwege het 25-jarige jubileum die nacht een uur opengaan, zodat klanten met flinke kortingen producten konden kopen.

Er kwamen honderden mensen op de actie af. Voordat de winkel openging, probeerden mensen het pand al binnen te dringen, meldt de NOS. Hierbij werd een glazen deur vernield. Een groep onruststokers gooide op straat met vuurwerk en vernielde ramen. Er werd ook gevochten. De politie heeft het plein rond half een 's nachts ontruimd.

Bij de ongeregeldheden werden twee mensen aangehouden, onder wie de Tilburger. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zit nog vast. Hij werd opgepakt voor het bedreigen van een hondengeleider van de politie.

De politie kan nog niks zeggen over eventuele nieuwe arrestaties. Ook de gemeente Rotterdam is nog druk bezig om alles in kaart te brengen rond de ongeregeldheden. De burgemeester noemde de gebeurtenissen onacceptabel.