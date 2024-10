Hier trappen de opvolgers van Mathieu en Marianne zich in het zweet

De opvolgers van Brabantse wielertoppers als Mathieu van der Poel en Marianne Vos komen mogelijk ook uit onze provincie. Jonge wielrenners kunnen namelijk voortaan hun talenten laten zien op een testlocatie in Eindhoven. Ook hopen ze in Eindhoven talenten van buiten de sport te ontdekken.

In het krachthonk van het TeamNL centrum van BrabantSport in Eindhoven trainen vaak de zwemmers van de nationale ploeg. Vanaf nu staan er ook twee fietsen waarop testen gedaan kunnen worden die diverse waarden in beeld brengen. Er wordt onder andere gekeken naar het piekvermogen tijdens een korte sprint en een dertig seconden interval bijvoorbeeld. De deelnemer krijgt na afloop een rapport, maar de data gaan ook naar CyclingClassNL, een initiatief van NOC*NSF, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en wielerploeg Team Visma | Lease a Bike.

Wanneer junioren/nieuwelingen goede testen afleveren, bestaat de kans dat ze in een talentenprogramma terechtkomen. Daarbinnen worden ze geholpen op allerlei gebieden, denk aan krachttraining, maar ook voeding. Ook krijgen ze begeleiding van een een sportarts. Dit naast de begeleiding vanuit hun eigen wielervereniging. Hoofd Talent Coach Martin Truijens van CyclingClassNL: "Deelnemers kunnen er ook voor kiezen dat gegevens worden opgeslagen door de KNWU. Mogelijk dat dan coaches van het mountainbiken, veldrijden of baanwielrennen meekijken. Ook is er een optie om in de picture van commerciële ploegen te komen."

Normaal gesproken werden de testen alleen gehouden tijdens een aantal testdagen per jaar. "Maar door bijvoorbeeld vakantie, examens of ziekte kun je zo'n test dan missen. Daarom zijn we zo trots dat er nu in Eindhoven een eerste vaste testlocatie is, de eerste in Nederland. Het hele jaar door kun je hier na inschrijving op onze website gebruik van maken. Het TeamNL centrum in Eindhoven is de eerste vanwege de sportcultuur en onze goede samenwerking met BrabantSport.”

De komende tijd komen er meer testlocaties in Nederland. Zo hoopt Martin ook verborgen talenten van buiten het wielrennen te ontdekken. “Andere sporters kunnen hier bijvoorbeeld terecht wanneer ze het plezier zijn verloren in hun sport of wanneer ze in hun sport hun plafond hebben bereikt. We proberen de drempel heel laag te maken om te komen testen. Dit is de manier om je talent te etaleren en een beter beeld van je mogelijkheden te krijgen."