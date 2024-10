Verkeer op A27 muurvast na ongeval bij Merwedebrug

Het verkeer op de A27 van en naar Breda staat vanaf zes uur muurvast. Aanleiding is een ongeval bij de Merwedebrug. Rijkswaterstaat en ANWB melden dat de vertraging oploopt tot anderhalf uur.

In beide richtingen staan na het ongeval lange files. Vanuit Breda staat tussen Hank en de Merwedebrug bijna 9 kilometer file. In omgekeerde richting is een kijkersfile ontstaan tussen afslag Noordeloos en de Merwedebrug met een lengte 7 kilometer.

Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat de weg na het bergingswerk, rond half zeven weer is vrijgegeven. Drie voertuigen die bij het ongeval waren betrokken, moesten door een bergingsbedrijf worden opgehaald.