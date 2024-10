Donny geniet bij de Tilburg Trappers, club wil meer 'Donny's'

Hij is net een week 17 jaar en daarmee het broekie in de selectie van de Tilburg Trappers. Voor Donny van Belkom kwam een droom uit toen hij dit seizoen mocht debuteren voor het ijshockeyteam uit zijn woonplaats. “In het begin was ik bang om fouten te maken, maar het gaat steeds beter.” De Tilburgse topclub wil in de toekomst meer 'Donny's' en investeert flink in de jeugdopleiding.

Dat Donny voor ijshockey koos, was op jonge leeftijd al duidelijk. “Ik was 4 jaar toen ik het ijs opging en ik vond het leuk om te schaatsen en te ijshockeyen. Binnen onze familie zijn er meer die gek zijn op ijshockey. Toen ik uiteindelijk bij de Tilburg Trappers terechtkwam, was dat een mooie beloning.”

Vanwege blessures in de selectie van de Tilburg Trappers werd Donny door coach Todd Warriner bij het vaandelteam gehaald. “Bij mijn eerste wedstrijden was ik zenuwachtig en speelde ik anders dan ik gewend was. Ik ben een speler die het spel leest en goed kan passen, maar ik was voorzichtig. Nu wat wedstrijden verder ben ik meer gewend aan het niveau.”

Zijn eerste doel is om een vaste waarde in deselectie van de Tilburg Trappers te worden. Hij heeft het goed naar zijn zin bij de club uit de Oberliga, het derde niveau in Duitsland. “Het is mooi dat het zo leeft. Als je het ijs opkomt en al die supporters ziet, dan is dat gaaf. Al krijg ik er weinig van mee als ik eenmaal met de wedstrijd bezig ben.”

Vorig jaar probeerde hij het een jaartje over de grens in Duitsland. “Mijn idee was om minimaal vier jaar daar te blijven en een Duits paspoort te krijgen. Dan tel je in de Duitse competitie niet meer mee als buitenlandse speler. Het liep echter anders en ik keerde terug naar Tilburg. Spijt heb ik absoluut niet. Ik speel nu hier en dat heb ik bereikt door hard te werken.”

Tilburg Trappers is ambitieus en heeft dit seizoen meer in de selectie geïnvesteerd. Het kampioenschap is het doel. Maar daarnaast is er ook geld gestoken in de jeugdopleiding en het tweede team dat uitkomt in de Eredivisie. “We mogen maar maximaal drie spelers met een buitenlands paspoort hebben, dus het is van essentieel belang dat we investeren in Nederlandse ijshockeyers”, stelt technisch directeur René de Hondt.

Hij denkt ook aan het bundelen van krachten met andere clubs en in Tilburg een trainingscentrum op te richten voor talenten van 14, 15 en 16 jaar. “Dat zat voorheen in Eindhoven, maar is helaas gestopt. Daar kunnen we talenten voor de toekomst opleiden. We gaan die jongens natuurlijk niet tegenhouden als ze de stap naar het buitenland willen maken. Daar kun je op een hoger niveau spelen en dat is goed voor hun ontwikkeling. Spelers met buitenlandse ervaring zijn in de toekomst weer interessant voor ons, net als buitenlandse spelers met Nederlandse roots.”