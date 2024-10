Explosief gaat af bij auto in Den Bosch, mogelijk poging tot brandstichting

Bij een auto die stond geparkeerd in de Jan Pieterszoon Coenstraat in Den Bosch is een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond negen uur maandagavond. Daarmee wordt de lange reeks aanslagen in de Brabantse hoofdstad voortgezet, zo lijkt het.

De auto vatte geen vlam, wel lag de straat bezaaid met glas van de autoruiten. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek en doet een oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. Volgens een 112-correspondent zou het getroffen voertuig toebehoren aan familie van een dakdekker. Maar een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over deze zoveelste explosie in Den Bosch. De aanslag volgt binnen 24 uur op een eerdere ontploffing bij een huis aan de Zesde Herven in de stad. In Den Bosch vinden de afgelopen tijd tientallen explosies plaats. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies.