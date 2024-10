Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken urenlang files op A58, A2 en A59

Was je onderweg dan kwam je dinsdagochtend op diverse snelwegen in de provincie in files terecht. De meeste vertraging was er op de A58 en de A2. Op de A59 bij knooppunt Hooipolder was het druk door een kapotte vrachtwagen en langdurige werkzaamheden.

Op de A58 was het deze dinsdagochtend liefst drie keer raak. Rond negen uur strandde bij Oirschot een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Het verkeer van Tilburg richting Eindhoven moest rekening houden met bijna een uur vertraging. Een berger werd opgeroepen om de vrachtwagen van zijn plek te krijgen. Rond kwart over tien stond er nog altijd een twaalf kilometer lange file vanaf knooppunt De Baars. Verkeer richting Eindhoven kreeg het advies om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Om halfelf werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. Ruim een uur vertraging

In de vroege ochtend ging het op dezelfde weg ook al vast, toen bij Moergestel. Daar gebeurde rond zeven uur een ongeluk. Dit leidde tot een acht kilometer lange file die begon bij Tilburg-Centrum West. De vertraging bedroeg ruim een halfuur.

Foto: Omroep Brabant

Wat later ging het ook mis op de weg van Tilburg richting Breda. Daar was tot kwart voor acht 's ochtends een rijstrook afgesloten bij Tilburg-Reeshof na een ongeluk. Die file was rond halfacht 's ochtends twaalf kilometer lang en begon bij Oirschot. De vertraging hier bedroeg op het hoogtepunt ruim een uur. A2

Ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven kwam je in een lange file terecht, voor Maarheeze. Daar was een tijd lang maar een rijstrook open. Die file was rond zeven uur negen kilometer lang. De vertraging bedroeg ook hier ruim een uur. Deze weg werd rond kwart over zeven 's ochtends vrijgegeven, maar om halftien bedroeg de vertraging nog altijd ruim twintig minuten. Sinds kwart voor tien is de file hier verleden tijd. A59

Op de A59 was het druk. Dit had te maken met de langdurige werkzaamheden op de weg van Breda in de richting van Den Bosch en een vrachtwagen met pech bij knooppunt Hooipolder. Eén rijstrook ging hier dicht. Op het hoogtepunt, rond kwart over acht, bedroeg de vertraging ook hier ruim een uur.