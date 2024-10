Twee auto's in Roosendaal verwoest door brand

Twee auto's in Roosendaal zijn in de nacht van maandag op dinsdag verwoest door een brand. Het eerste vuur brak rond twee uur 's nachts uit bij een auto aan de Langdonk. Een paar uur later stond een auto volledig in brand aan de Oliemolen, zo'n drie kilometer verderop. Niemand raakte gewond.

Het vuur in de auto aan de Langdonk brak rond tien voor twee uit. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer kon het vuur snel blussen. De tweede auto stond op een parkeerplaats aan de Oliemolen. Het vuur werd rond kwart over vier ontdekt. Een auto die ernaast geparkeerd stond, raakte ook beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schutting en een berging. De brand is volgens de brandweer waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. De accu van het voertuig is volledig weggesmolten. Het voertuig wordt dinsdagochtend weggesleept.

Van de auto aan de Oliemolen is niks meer over (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Het vuur werd rond kwart over vier maandagnacht ontdekt (foto: Christian Traets/SQ Vision).