Striptekenaar René Uilenbroek (63) overleden: 'Bracht humor de wereld in'

René Uilenbroek, de tekenaar die bekend werd door zijn humoristische Soeperman-strips, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat maakt het blad Eppo waarvoor hij werkte bekend. Uilenbroek overleed zondag door een tragische val in zijn huis in Breda.

Hoofdredacteur Rob van Bavel van Eppo Stripblad reageert geschokt op zijn dood. “René was al een tijdje ziek, maar juist aan de beterende hand. Dat zo’n nare val hem dan noodlottig werd, is wel heel triest."

"Van mij mocht hij de halve Eppo bij elkaar tekenen."

René was volgens hem een groot talent. "Hij bracht met zijn tekeningen enorm veel plezier en humor de wereld in. Van mij mocht hij de halve Eppo bij elkaar tekenen, maar het halen van deadlines was niet zijn sterkste kant. Daardoor heb ik hem zeker drie keer ontslagen, maar vervolgens weer vier keer aangenomen. We zullen hem enorm missen.” In Uilenbroeks stijl stond slapstick altijd voorop. Naast het hoofdverhaal gebeurde er in zijn strips van alles op de achtergrond. Het meest bekend werd de tekenaar met zijn Nederlandse tegenhanger van Superman: Soeperman.

Soeperman, de antiheld van René Uilenbroek van wie hij de avonturen tekende (beeld: Eppo Stripblad).

Verder werkte hij jarenlang aan de strips Eppo en Harry op zolder. In die laatste strip vecht een alleenstaande striptekenaar elke keer weer om de nietsontziende deadline te halen. Een betere vergelijking met zijn leven was er niet te maken. René Uilenbroek signeerde vorige maand nog Soeperman-albums op het Stripfestival in Breda. Het was de laatste keer dat hij zijn fans ontmoette.