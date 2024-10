Na negen jaar leegstand wordt dit zwembad gesloopt

Zwembad Arkendonk in Oosterhout, ooit dé plek waar elke week 500 kinderen de kunst van de schoolslag, de borstcrawl en het watertrappelen leerden, gaat voorgoed tegen de vlakte. Het zwembad dat al negen jaar is gesloten, loopt nog steeds over van de herinneringen aan meer dan een miljoen zwemlessen.

“Heb je veiligheidsschoenen aan? De vloer ligt namelijk vol met glas en spijkers.” Jan Gelling, hoofd van Sportbedrijf Oosterhout, loopt door de entree van het voormalige zwembad Arkendonk. Bij de kassa hangen nog foto’s die tonen hoe het zwembad er in zijn hoogtijdagen uit zag. Daar is nu weinig meer van over. Onlangs is de sloop begonnen.

De glijbaan is inmiddels gedemonteerd, het recreatiebad ligt vol met hout en op de kant stapelt zich een flinke hoop schroot op. De kleedkamers en het 25 meter bad, met daarboven de tribune, mogen niet meer worden bezichtigd van de projectontwikkelaar. “Die was sowieso niet heel blij dat ik jullie heb toegelaten”, biecht Gelling op.

Rouwig is Gelling niet om de sloop. “We hebben er zoveel moois voor teruggekregen op recreatieoord De Warande.” Hij kijkt terug op een mooie periode bij zwembad Arkendonk, dat vanaf de jaren '80 tot 2015 in gebruik was. “Het was een zwembad middenin de wijk. We hadden bezoekers van één tot ruim tachtig jaar, die hier kwamen recreëren of leren zwemmen. Er zijn hier meer dan een miljoen zwemlessen gegeven.”

Ook de 44-jarige Sabine Schoonen-Wijnings kreeg er zwemles. Ze woonde tot 2017 in Oosterhout en plonsde regelmatig in het zwembad. Ze moest wel wachten met zwemles, want in 1982 brandde het pas twee jaar oude sportcomplex af. Vlammen grepen razendsnel om zich heen, waardoor het pand totaal werd verwoest. De schade werd geschat op 15 miljoen gulden, omgerekend ruim 6,8 miljoen euro.