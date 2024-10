Quote500: Adriaan 'Mollie' Mol ziet helft fortuin in rook opgaan

De jaarlijkse lijst met de 500 rijkste Nederlanders is er weer, met heel wat Brabanders. Omroep Brabant bladerde door de Quote500 en haalde de opvallendste dingen er voor je uit.

Allereerst slecht nieuws voor de Bredase Adriaan Mol, van betaalbedrijf Mollie. Van de vijfhonderd is hij dit jaar de grootste daler. Hij zag bijna de helft (1,3 miljard) van zijn vermogen in rook opgaan, omdat investeerders Mollie veel lager zijn gaan waarderen. Hij zakt daarmee naar plek 38.

Peter Bijvelds, CEO van busbedrijf Ebusco uit Deurne, was vorig jaar de grootste daler. Dit jaar is hij echter niet eens meer in de lijst terug te vinden. Het gaat al een tijdje niet goed met het bedrijf. Een aandeel was drie jaar geleden 23 euro waard; dat is nu nog geen 2 euro.

Jumbo in zwaar weer

Oude bekenden in de lijst zijn Ben Mandemakers en de familie Van Eerd. Hoewel de eerste 68 jaar is, is hij nog steeds de dagelijkse baas van zijn keukenimperium. De Jumbo-broer en -zussen Van Eerd hebben ondertussen ieder een derde van de aandelen in handen, wat hen de tiende plek in de lijst oplevert. Overigens gaat het met de supermarktketen niet zo goed. Jumbo's nettowinst is gedaald tot 22 miljoen euro, terwijl dat ooit vijf keer zoveel was.

Er zijn trouwens meer kinderen die goed hebben geërfd. De plek van Wim van der Leegte, de afgelopen jaar overleden ondernemer die het Eindhovense VDL zo groot maakte, is opgevuld door zijn drie kinderen. Samen zijn ze goed voor zo'n 2,5 miljard euro. En het zou een familiebedrijf niet zijn als ze er allemaal niet nog steeds werkten. De top-20 wordt afgesloten door Rituals-bedenker Raymond Cloosterman. Weliswaar geen Brabander, maar hij is wel de echtgenoot van Jumbo-telg Colette Cloosterman-Van Eerd. Rituals lijkt dit jaar de magische omzetgrens van 2 miljard te doorbreken.

Geen windeieren

En dan hebben we nog niet eens alle miljardairs gehad. Van vastgoedmagnaat Frank Zweegers is niet veel bekend, maar de Quote kreeg wel een beter zicht op zijn financiën en stelde zijn geschatte vermogen in positieve zin bij naar 1,6 miljard. Ook met ex-bankier Wiet Pot uit Eindhoven gaat het goed. Zijn belang in de Amsterdamse handelsbeurs IMC legt hem nog steeds geen windeieren.

Ken je de Deurnese ondernemer Robert van der Wallen? Naast topman bij PSV is hij ook de man achter de spaaracties van supermarkten. Zijn vermogen (1,2 miljard euro) bleef gelijk, maar hij daalde naar plekje 48.

Baconbroers

Eenmaal aangekomen bij de miljonairs zien we ex-coureur Erik van Loon uit Eersel. Bij vleesverwerker Van Loon in Son wilde niemand de journalisten van de Quote te woord staan. Toch ziet het blad dat het bedrijf het zwaar heeft. De kosten lopen op in de vleesindustrie. Al zien we Marc en Addy van Rooi, van de Helmondse vleesverwerker, niet veel lager staan. De Quote noemt hen wel vaker 'de baconbroers'. Samen zijn ze goed voor zo'n 460 miljoen euro.

Op plek 135 zien we Frank van Stipdonk uit Lieshout staan. Hij is al meer dan drie decennia de baas van het Bladelse Interfood. Met het zuivelbedrijf gaat het uitstekend. Hetzelfde geldt voor BAS uit Veghel, een grote speler in de vrachtwagenindustrie. Broers Caspar en Bas van Heertum stegen daarom 33 plekken op de Quote500.

Tachtigers

Ook met Pieter en Dirk van der Wegen gaat het prima. Hun tandwielenfabriek in Tilburg loopt soepel, waardoor hun vermogen met een dikke 16 procent toenam. Samen hebben ze zo'n 180 miljoen euro. Ten slotte zien we de tachtigers Jan en Piet van Kempen ook weer terug. Zij hebben hun geld te danken aan metaalbedrijf MCB in Valkenswaard. De Quote heeft hen een positie van 421 toegewezen met een geschat vermogen van 160 miljoen euro. En misschien ken je koekjesfabriek Merba in Oosterhout. In 2018 schreven we dat broers Jan en Wim Boerman daar 84 miljoen euro aan overhielden. Dat is nu 135 miljoen euro geworden.

Maar zijn het dan echt alleen maar ondernemers en vastgoedbazen in die lijst? Gelukkig niet. De muzikale trots van Breda, Tijs Verwest, is dit jaar zelfs de enige dj in de lijst. Met een geschat vermogen van 205 miljoen euro staat Tiësto te shinen op plek 331.