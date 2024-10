Bijzondere objecten en verborgen verhalen: ontdek het erfgoed van Brabant

In kelders, kluizen en donkere depots liggen unieke objecten verscholen waar wel eens bijzondere verhalen achter kunnen zitten. Brabant blijkt een schatkamer vol verborgen erfgoed, en cultuurhistoricus Patrick Timmermans neemt je in het nieuwe programma Kluizen van Brabant mee op ontdekkingstocht.

In het Noord-Brabants Museum in Den Bosch staat een grote houten huik waarin bijzondere symbolen zijn gehouwen. Het blijkt een mantel uit 1688 te zijn die, net als het schavot, werd gebruikt om mensen in het openbaar te schande te zetten. Tot zover niets nieuws, maar wie waren toch die vrouwen die in die mantels door de stad moesten?

Mantels

Wat Timmermans fascineert, is de vraag wie er onder die mantels zaten: "Ik wil weten wie die vrouwen waren die deze onterende straf kregen opgelegd en wat ze dan wel niet hadden gedaan," zegt hij.

Dat is een van de vragen die hij gaat beantwoorden in het nieuwe programma. “Je voelt echt de geschiedenis in je handen,” zegt Timmermans. De zoektocht naar de vrouwen achter de schandhuik neemt hem mee naar archieven en oude documenten, waar hij verrassende ontdekkingen doet over de levens van de vrouwen die deze zware straf ondergingen. "Wat begint met een voorwerp in het museum, eindigt in een persoonlijke geschiedenis die al eeuwenlang verborgen is gebleven," merkt de cultuurhistoricus en presentator op.

Bellen naar Timmermans

Timmermans hoopt verhalen achter de bekende, of iets minder bekende, Brabantse cultuurschatten te ontdekken. "Het mooiste zou zijn als kijkers ons uiteindelijk bellen met mooie verhalen of bijzondere objecten uit hun eigen omgeving waar we dan onderzoek naar kunnen doen," zegt hij verwachtingsvol.

Kluizen van Brabant is vanaf dinsdag 29 oktober om 17:00 uur te zien. Het programma wordt elke dinsdagavond live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+.