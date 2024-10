Stroomhuis gaat helemaal tegen de vlakte na verwoestende brand

Het Stroomhuis in Eindhoven gaat helemaal tegen de vlakte. Het deel dat er na de brand nog staat, gaat ook neer. “Op basis van zorgvuldige afwegingen hebben we moeten besluiten dat ook dit resterende deel gesloopt wordt”, zo laten de burgemeester en wethouders weten. Het overgebleven deel blijkt niet veilig te zijn en heeft ‘geen resterende cultuurhistorische waarde’. De teller van de doneeractie staat inmiddels op ruim 83.000 euro.

17 oktober was een zwarte dag voor de medewerkers en liefhebbers van het Stroomhuis. Niemand raakte gewond, maar talloze instrumenten en delen van apparatuur zijn verloren gegaan. Deze werden door muzikanten en artiesten vanuit de hele stad gebruikt. Ook is tientallen jaren aan creatief werk in vlammen opgegaan.

“Een markante en unieke plek in de stad is helaas verloren gegaan. Kunstenaars en muzikanten zijn een thuis kwijt," zo laat het gemeentebestuur dinsdag weten. "Een plek waar ze zich vrij voelden en waar ze samen muziek en kunst maakten en deelden. Dat is een verlies voor de cultuur in de stad.”

In cultureel centrum Stroomhuis in Eindhoven is donderdagochtend 17 oktober vroeg brand uitgebroken. De vlammen kwamen metershoog uit het dak. Al vrij snel werd besloten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden.

De brand heeft veel mensen geraakt. "Evenzo belangrijk is de zorg die wij hebben voor de gebruikers van het pand. Dat zijn er velen," laat het gemeentebestuur weten. "Kenmerkend voor deze broedplaats is de variëteit aan gebruikers, die niet in één structuur is verenigd. We kunnen en zullen ook daarom niet iedereen bereiken, maar doen ons best."

Op de dag van de brand kwam er een doneeractie voor het afgebrande cultuurcentrum op gang. Die heeft al ruim 83.000 euro opgeleverd. Een aantal mensen heeft overduidelijk veel liefde voor het Stroomhuis en heeft een flink bedrag overgemaakt, waaronder een donatie van 2.272 euro.

Hoe het in de toekomst verder moet, is nog niet duidelijk. Het gemeentebestuur wil daar de komende periode naar gaan kijken. “Dat betekent dat we voor de korte termijn met gebruikers op zoek gaan naar mogelijkheden voor locaties.”

Door een snelle sloop kan de kelder drooggepompt worden, zodat de gebruikers hun eigendommen terug kunnen krijgen. Zo ook oprichter André Amaro van het Stroomhuis. "Alles wat er staat, heeft een verhaal. Ik ben al mijn 25 jaar kunst kwijt. Daar kan geen geldbedrag tegenop. Hopelijk is een deel daarvan nog te redden.”