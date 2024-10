Enorme watertanks in zijn tuin maken Barts duurzame droomhuis compleet

In de tuin van Bart van Bokhoven in Helmond zitten nu ondergronds twee enorme bakken. Samen kunnen ze 15.000 liter regenwater opvangen. Dat water wil Bart gebruiken als leidingwater. "Waarom zou ik het water weg laten lopen, terwijl ik het kan opvangen om te gebruiken." Hij zou er met zijn gezin een maand lang gebruik van kunnen maken.

Bart wil al jaren zo duurzaam mogelijk wonen. Hij wijst erop dat we in Nederland wel bezig zijn met het opwekken van groene energie, maar veel minder met het opslaan van de elektriciteit die via eigen zonnepanelen op je huis is verkregen. "Hetzelfde geldt voor water, daarom deze opvangbak." Voor Bart is het opvangsysteem een van de laatste stappen in zijn duurzame woning. "Mijn droom was meteen al om een huis te bouwen dat volledig zelfstandig kon bestaan. Geen riool, water, gas of elektriciteitsaansluiting."

"Doe het vooral samen."

Aan zo'n opvangsysteem hangt een flink prijskaartje. De aanschaf en installatie kost ruim vijftienduizend euro. Voor veel mensen is dat veel geld, maar Bart ziet kansen. "Doe het vooral samen. Wij hebben een vrijstaand huis, maar als je dit samen doet met de buren of als woningbouwverenigingen dit doen is het mogelijk. Dan worden de kosten gedeeld." De beslissing om twee enorme betonnen tanks in zijn voortuin te plaatsen kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Bart heeft namelijk al een experiment lopen met zijn riool. "We hebben geen rioolaansluiting meer, maar twee tanks met een filter. Het water wordt daarmee zo schoon dat het verspreid kan worden over de tuin en in de grond zakt. Daarvoor heeft het waterschap toestemming gegeven."

De betonnen watertanks van 7500 liter die in de voortuin van Bart geplaatst worden. (foto: Floortje Steigenga)

Pim de Vreeze van Raintanks installeert het regenwaterafvoersysteem. Hij ziet een toename in de vraag naar dit soort oplossingen. "In Brabant is dit de eerste, in Nederland zijn er nu twintig. Met de mogelijke drinkwatertekorten in het vooruitzicht en de toenemende risico's op overstromingen wordt het gewoon steeds belangrijker om zelfvoorzienend te kunnen leven." Volgens de installateur hoeft niet iedereen gelijk zo'n duur systeem te kopen en kun je ook klein beginnen. "Je kunt bijvoorbeeld een grote regenton plaatsen bij een regenpijp om je eigen tuin te kunnen beregenen. En wil je nog een stapje verder gaan? Dan kun je je wc’s en wasmachine daar ook op aansluiten."