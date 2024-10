Ravage na ongeluk op de N65, bestuurder botst tegen verkeerslicht

In de nacht van dinsdag op woensdag is een automobilist tegen een verkeerslicht op de N65 gereden. Het eenzijdige ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising van de Martinilaan met de Bréautélaan in Vught. De bestuurder van de auto raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de auto vond de politie meerdere lachgascilinders.

Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage. De verkeerslichten raakten zwaar beschadigd. Meerdere stoplichten vielen op het wegdek en de hele verkeersinstallatie raakte buiten werking. Rijkswaterstaat verwacht dat doorgaand verkeer op de N65 aan het begin van de spits woensdagochtend weer mogelijk is, al zijn de gevolgen groot. Automobilisten en fietsers kunnen geen gebruik maken van sommige verkeerslichten. Er zullen verkeersregelaars worden ingezet voor de veiligheid. N65 wordt later weer afgesloten

Na de avondspits wordt de weg weer afgesloten en zullen beschadigde verkeerslichten worden weggehaald. Deze worden vervangen door tijdelijke verkeerslichten. Tijdens de reparatieklus kan er geen verkeer over de N65 in de richting van Den Bosch.

Botsing tegen stoplicht zorgt voor ravage (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

Botsing tegen stoplicht zorgt voor ravage (foto: Bart Meesters/SQ Vision).