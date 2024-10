Frans Bauer gaat voor derde haartransplantatie: 'Het dak wordt dun'

Frans Bauer is er zeker van: voor de derde keer in 13 jaar tijd gaat hij voor een haartransplantatie. Dat vertelde de zanger uit Fijnaart in het radioprogramma van Jarno van Wielen en Julia Maan op SLAM!

De volkszanger vertelde in het programma dat hij zijn haarbos wil behouden. "Het dak werd zo dun. In januari ga ik me weer kaalscheren." Dat kaalscheren deed hij voor zijn vorige haartransplantatie in 2018 ook. Dat zag er zo uit:

Frans toont zijn kale kop (foto: Mariska Bauer).