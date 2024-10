Annes vrienden zijn op: 'Pijnlijk en eenzaam'

Stukje bij beetje druppelde het besef bij Anne van der Steen (32) binnen, ze had geen vrienden meer. In de loop van de jaren uit het oog verloren, misschien te lang voor lief genomen. Ze ging met de billen bloot en maakte een film: Anne zoekt vrienden. Het blijkt een trekpleister voor iedereen die zich samen alleen mag voelen.

Anne is theatermaker en actrice, geboren en getogen in Eindhoven. Daar had ze vrienden, op het mbo had ze vrienden en op de toneelschool was het ook een warm bad. "Ik ben altijd enorm verwend geweest met vrienden. Ik dacht dat het zo bleef", vertelt ze. "Het kon niet op, we lachten ons suf met elkaar en waren superhecht. Dat vond ik heel normaal."

Ze werd de groep uitgezet. "Tenminste, dat voelde ik zo. Zij zullen daar misschien anders over denken." Met een knoop in haar maag keek ze naar de foto's op Instagram, waarop haar hechte vriendenkring lol maakte zonder haar. "Dat vond ik pijnlijk en eigenlijk nog steeds verdrietig. Het werd een opeenstapeling van momenten waarop ik wel iets leuks wilde doen, met carnaval of koningsdag, maar niemand had om mee te gaan."

In de tussentijd ontstond het idee om een film te maken over vriendschap. Niet over zichzelf, maar een ode aan de vriendschap als fenomeen. "Alleen botste ik steeds tegen mijn eigen verdriet aan, maar dat durfde ik niet te zeggen. Toen dacht ik: ik moet met de billen bloot. Het was de olifant in de kamer."

Ze klom in de telefoon en belde haar vrienden van vroeger. "Waarom is onze vriendschap verwaterd?", vroeg ze hen. "Ik zat al jaren met die vraag, maar ik had hem eigenlijk veel eerder moeten stellen. Het antwoord was eerlijk, ik denk omdat we voelden dat de vriendschap al afgesloten was. Ik was verhuisd en zij waren verder gegaan zonder mij."

"Ik was bang dat het aan mij zou liggen, maar door de film ben ik erachter gekomen dat veel meer mensen hiermee worstelen. Het is niet alleen bij mij, dat maakt de noodzaak groter. En als je kwetsbaar durft te zijn, dan kan het ook iets over een ander vertellen."