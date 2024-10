Ruim 50 medewerkers getroffen door sluiting slachterij Van Loon Roosendaal

Van Loon Group gaat de productielocatie in Roosendaal op 25 maart volgend jaar sluiten. Ruim vijftig medewerkers van de slachterij aan de Schotsbossenstraat worden hierdoor getroffen. Dat meldt zowel de Van Loon Group als vakbond CNV woensdag.

Het gaat om de Van Loon-vestiging Best Star Meat Pork die varkensvlees levert. De werknemers zijn woensdag geïnformeerd.

Hoewel het meeste personeel het werk kan voortzetten op een andere locatie, worden de reistijden voor de medewerkers wel langer. Volgens CNV-onderhandelaar Nancy Abelskamp heeft Van Loon Group toegezegd dat een groot aantal van de 56 werknemers terecht kan bij vestigingen in Son, Best en het Zuid-Hollandse Oude-Tonge.

Verduurzamen

Op de locatie in Roosendaal worden karkassen uitgebeend. Die activiteit verhuist volgend voorjaar naar de overige vestigingen. Met het besluit wil de Van Loon Group de eigen productieketen duurzamer maken en tegelijkertijd de kosten daarvan in de hand houden. "Verduurzamen kost geld en we willen tegelijk ook het vlees in de supermarkt betaalbaar houden", aldus een woordvoerder van Van Loon Group.

De slachterij in Roosendaal komt niet in aanmerking om te verduurzamen. Daarvoor is de omvang van de productie te klein. Ter vergelijking: de vestigingen van Van Loon Group in Son en Best tellen samen ruim duizend werknemers.

Maatwerk

De woordvoerder van Van Loon Group geeft toe dat door de sluiting in Roosendaal, de reistijden voor sommige medewerkers aanzienlijk kunnen oplopen. "We proberen daar maatwerk van te maken. Sommige mensen komen met de fiets naar hun werk, anderen weer met de auto. We gaan kijken welke oplossing we per persoon kunnen aanbieden."

'Onzekerheid'

CNV noemt de sluiting 'ingrijpend voor het personeel'. Niet alleen vanwege de langere reistijden. De vakbond vraagt zich af of iedereen dezelfde cao houdt bij een overstap. "Al met al zorgt het komende tijd voor veel onzekerheid", verwacht Abelskamp.

De Van Loon Group bestaat uit drie divisies: Van Loon Beef& Pork, Van Loon Group Retail& Foodservice en Van Loon Convenience. Er zijn locaties in Beilen, Best, Denekamp, Deventer, Eersel, Nuth, Oude-Tonge, Oudewater, Roosendaal en Son/Eindhoven.