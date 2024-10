Efteling weet wie er hebben ingebroken in Danse Macabre

De Efteling heeft de identiteit achterhaald van de jongens die door de ongeopende attractie Danse Macabre hebben gelopen. Het blijken twee bezoekers van het park te zijn geweest die illegaal de attractie zijn binnengeslopen.

Dat is opvallend, omdat de Efteling eerder nog uitsloot dat het indringers konden zijn geweest. "Je kunt niet zomaar de bouwplaats op of deze attractie in", zei een woordvoerder eerder deze maand tegen Omroep Brabant. Er werd door het sprookjespark geopperd dat de jongens er met toestemming waren, al was het filmen dan nog steeds verboden.

Pretparksite Looopings wist dinsdag te melden dat het gaat om twee minderjarigen. Ze zouden op 19 augustus tussen de hekken door zijn geglipt, en konden zo de spookattractie in. Looopings deelde ook nieuwe filmpjes die de inbrekertjes maakten. Zo is te zien dat ze met een spuitbus een penis op de muur kalken.

De Efteling wil alleen bevestigen dat het duo er 'onrechtmatig' was. Het park gaat met de jongens in gesprek. "Op dit moment doen wij geen uitspraak over eventuele sancties", reageert een woordvoerder.

