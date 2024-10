Wij hebben de primeur: het allereerste Europees kampioenschap BMX Freestyle

Een primeur voor Brabant. De Europese kampioenschappen BMX freestyle komen volgend jaar naar ons land toe en worden in Eindhoven gehouden. Op 4 en 5 oktober 2025 strijden BMX'ers uit heel Europa tegen elkaar op skatepark Area 51 op Strijp-S.

Het EK wordt georganiseerd door Libéma Profcycling. Volgens Rens Kamphuis van Libema wordt de sport steeds populairder. "Met indrukwekkende toernooien in het buitenland waar prestaties van hoog niveau worden geleverd. Het is ontzettend mooi om te zien dat zo'n evenement nu naar Nederland komt."

Ook Maurice Leeser, directeur-bestuurder van wielerbond KNWU, kijkt vol enthousiasme vooruit. "Het is een prachtige kans om urban sports verder op de kaart te zetten. Het is een olympische discipline en mogelijk kwalificeren deze talenten zich later voor de Spelen van Los Angeles in 2028."

In Parijs was Nederland bij BMX alleen actief op de discipline racing.