Anne en Saar niet meer gepest op sportclub: ‘Hier kan ik mezelf zijn'

Buitengesloten worden op het sportveld omdat je autistisch bent. Saar de Kleijn (15) kan erover meepraten. Welke sport ze ook probeerde, na iedere training kwam ze verdrietig thuis. Haar moeder richtte daarom in Rosmalen de Auti Power Girls Club op. Daar kunnen meiden met autisme rennen, slaan, boos worden, lachen en springen, zonder dat iemand ervan opkijkt.

“Ik hockeyde en zat bij de scouting en daar werd ik buitengesloten”, vertelt Saar. “Ze snapten daar niet dat ik anders denk. Ik kan bijvoorbeeld heel blij worden van een vlinder, maar ook boos worden om de kleinste dingen. Dat begrepen ze niet. Ze sloten me daarom buiten of lachten me uit.”

Juist om die reden meldde Anne van Vleuten (13) zich nooit eerder aan bij een sportclub. “Ik wilde wel gaan sporten, maar dat durfde ik nooit goed. Want ik weet gewoon dat niemand me snapt.” Ze legt uit dat ze door haar autisme gevoeliger is voor prikkels en soms zelfs verlamd raakt als ze veel stress ervaart. “Maar dat is hier anders. Hier komen allemaal kinderen met autisme en kan ik gewoon mezelf zijn. Ze begrijpen me beter.”

Dat is precies waarom Iris Havekes de Auti Power Girls Club is gestart, voor tienermeiden tot 18 jaar. “Veel meiden met autisme kunnen jarenlang sociaal wenselijk gedrag vertonen, maar in de pubertijd krijgen ze daar last van”, legt Iris uit. “Ze hebben structuur nodig en als die er niet is, kunnen ze ineens ontploffen.” Daarom is er ook een autisme-expert aanwezig in de zaal. “Op het moment dat het een van de meiden even teveel wordt, kan zij diegene even apart nemen.”