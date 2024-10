Zwarte loper en hordes BN'ers: poorten van Danse Macabre officieel geopend

Precies 788 dagen hebben de fanatieke Eftelingfans geduld moeten hebben na de sloop van hun geliefde Spookslot. Maar woensdagavond werd dat lange wachten meer dan beloond: in Kaatsheuvel werd de gloednieuwe attractie Danse Macabre officieel geopend.

Even verderop loopt ook griezelboekenschrijver Paul van Loon door het Huyverwoud, zoals het nieuwe themagebied rondom Danse Macabre heet. Sterker nog: hij mocht de attractie eerder op de dag al even proberen. “Geweldig. Als ik het moet omschrijven, is het mooi griezelen. Geen horror, geen kettingzagengedoe.” Maar waar de gast zich nou precies op voor moet bereiden, daar waagt Van Loon zich niet aan. “Nee joh, dan moet ik het verklappen. Mensen moeten dat zelf gaan ervaren.”

Toch is ook die officiële opening voor hem nogal een moment. “Ik ben nooit bevallen, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dit een beetje is hoe het voelt. Dat je iets de wereld in stuurt, en dat hopelijk een heleboel mensen daar een lange tijd van gaan genieten. Dat geeft je een trots gevoel.”

De druk lag er dus op, zou je kunnen zeggen. Of dat invloed had op de nachtrust van Jeroen Verheij, de hoofdontwerper van Danse Macabre? “Nou, ik heb eigenlijk vrij aardig geslapen. De afgelopen dagen – toen de eerste mensen een testrit mochten maken – waren spannender. Ik ben bijvoorbeeld met die eerste gasten in de attractie gaan zitten om de reacties te horen.”

En dat konden ze niet veel later. Want na het officiële openingsgedeelte, met onder meer violisten en mysterieuze monniken op de balustrades van de attractie, gingen de poorten dan écht voor het eerst open. Tenminste voor de gelukkige zeshonderd winnaars van een prijsvraag dan. Zij mochten al rennend strijden om een eerste plekje in de koorbanken.

Enorme geluksvogels zou je dan denken, al is een vrouw het daar niet mee eens. “Dit is niet zo mijn ding. Maar mijn zoon werd ingeloot en heeft me meegenomen. Of ik er zin in heb? Mwah.”

Hoe het de dame in kwestie bevallen is, blijft voor altijd een raadsel. Van wie we het wél weten, is René Froger. Hij weet kort na het verlaten van de attractie wel wat zijn favoriete onderdeel was. “De muziek. Briljant. Het is zo muzikaal. Dat zuigt je mee in een soort avontuur. Het is niet uit te leggen.”

Vanaf donderdag is Danse Macabre dan écht voor iedereen toegankelijk.