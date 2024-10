Automobilist rijdt portiek van flat binnen en slaat op de vlucht

Een automobilist is woensdagavond in Bergen op Zoom op een flat ingereden. Dat gebeurde aan de Van Heelulaan. De man reed vol met zijn auto bij de portiek van de flat naar binnen. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens omstanders die het zagen gebeuren zou de man opzettelijk op de toegangsdeuren van het complex zijn ingereden na een ruzie. Hij zou na de woordenwisseling met zijn auto achteruit zijn gereden.

De schade is groot. Het raam en de brievenbussen naast de deur liggen uit het kozijn. Ook zijn de ramen aan de andere kant van de deur gebarsten. Op de grond voor de portiek lagen stukken van het achterlicht van de auto.

De brandweer is uit voorzorg naar de flat toe gekomen. De politie is in de omgeving op zoek naar de gevluchte verdachte en heeft een getuige gehoord. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie vermoedt dat ze op korte termijn iemand kunnen aanhouden. "Die conclusie trek ik uit de informatie die we tot nu toe hebben."