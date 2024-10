Politie valt huizen, auto en garage binnen en vindt vuurwapen

De politie is donderdagochtend twee huizen binnengevallen aan de Rossinistraat in Tilburg. In een van de huizen vonden ze een vuurwapen en bepaalde stoffen, waarvan de politie onderzoekt of het om drugs gaat. Bij de zoekactie worden ook een auto en een garagebox doorzocht.

De politie kwam bij de woningen uit vanwege een lopend onderzoek naar drugs en vuurwapens. In de straat stonden zeker zes politieauto's. Ook waren er een specialistisch team en speurhonden aanwezig. Iets na tien uur werden de twee deuren van de huizen geforceerd door de politie.

Een auto wordt onderzocht door de politie (foto: SQ Vision).