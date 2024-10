Politie valt twee huizen binnen, ook auto en garage doorzocht

De politie is donderdagochtend twee huizen binnengevallen aan de Rossinistraat in Tilburg. Bij de zoekactie worden ook een auto en een garagebox doorzocht.

In de straat staan zeker zes politieauto's en twee busjes van Team Specialistische Honden. Ook het team Speciale Doorzoekingen in aanwezig. Iets na tien uur werden de twee deuren van de huizen geforceerd door de politie. De huizen worden nog doorzocht, net als een auto en een garagebox.

Rond kwart voor elf is de zoekactie van de politie nog bezig. Waarom de politie de huizen is binnengevallen, kan de woordvoerder daarom nog niet zeggen. Er is tot nu toe niemand aangehouden.