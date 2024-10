Voetbalclub geschrokken van drie uitgebrande cirkels op veld

Het was flink schrikken voor voetbalclub SSC’55 in Sprang-Capelle nadat er brand was gesticht op hun voetbalveld. Drie cirkels met een oppervlakte van in totaal vijftig vierkante meter zijn afgebrand op het kunstgrasveld van de club. Een oplettende buurtbewoner ontdekte de brand woensdagavond.

Rond elf uur liep de buurtbewoner langs en belde direct naar 112. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Helaas was de schade al aangericht. Het kunstgrasveld is onbespeelbaar verklaard door de gemeente.

Wie verantwoordelijk is voor deze brand, is nog niet bekend. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek. SSC'55 heeft geen idee wie dit heeft gedaan. "Er komen wel vaker mensen ongewenst het sportpark op. Ze slopen dan dingen, zoals hekken of deurklinken. Ik snap het niet. Vernielen doe je thuis ook niet, waarom dan wel ergens anders?", vertelt Remco.

"Een veilige sport- en leefomgeving is voor ons het allerbelangrijkst. Jammer dat dit dan gebeurt. We hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de club samen met de gemeente, vrijwilligers, leden en sponsoren. We werken met z'n allen hard om onze club toekomstbestendig te maken."

Hoe de club komende tijd verder moet, weten ze nog niet. "We hopen dat de wedstrijden door kunnen gaan. We kijken hoe we het zo goed mogelijk in kunnen vullen. Daarvoor moeten we om flexibiliteit vragen van onze spelers en andere clubs. Het kan zijn dat de teams op andere tijden moeten spelen of hun wedstrijden moeten uitvechten op voetbalvelden van clubs in de omgeving", legt de voorzitter uit.

Hoe lang het gaat duren voordat het veld weer hersteld is, weet de club niet. "We hopen dat we zo snel mogelijk weer op het veld kunnen spelen." Wel is duidelijk dat de schade richting de tienduizenden euro's gaat.