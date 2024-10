Oeteldonk verwacht grote drukte op 11-11: zo kan je zien hoe druk het is

Op de Elfde van de Elfde kunnen bezoekers in Oeteldonk voor het eerst live de drukte in de stad volgen. Via een nieuw WhatsApp-kanaal ontvangen ze meldingen over overvolle locaties en op welke plekken nog voldoende ruimte is. De gemeente wil zo de tienduizenden bezoekers meer spreiden over de stad.

Zo druk als vorig jaar zal het op de Elfde van de Elfde niet worden in Oeteldonk. Toen kwamen er 100.000 bezoekers naar Den Bosch. Hoewel de gemeente wel rekening houdt met zoveel bezoekers, is de verwachting dat het er ‘slechts’ 70 tot 80 duizend zijn. Om bezoekers beter te informeren over de drukte, worden ze live op de hoogte gehouden via WhatsApp. Als straten vol zijn, krijgen carnavalsvierders een berichtje op hun telefoon. Maar daarin staat bijvoorbeeld ook waar je wel rustig een biertje kan drinken. Ook andere informatie, zoals de locaties van extra toiletten, wordt gedeeld via WhatsApp. De gemeente hoopt zo de drukte nog beter te spreiden over de stad. Voorheen gebeurde dat al door ledborden in de stad te plaatsen. Daarop wordt aangegeven als straten vol of tijdelijk afgesloten zijn. Die worden dit jaar ook ingezet. Test voor carnaval

Tijdens de Elfde van de Elfde wordt het kanaal voor het eerst getest. Als blijkt dat het geschikt is voor het delen van dit soort informatie en dat bezoekers dit als prettig ervaren, wordt het kanaal ook tijdens carnaval gebruikt. Ook in aanloop naar 11 november ontvangen deelnemers via het kanaal praktische informatie om zich goed op het evenement voor te bereiden. Wie updates wil ontvangen, kan het kanaal van de gemeente volgen en meldingen inschakelen om automatisch op de hoogte te blijven.