Man (38) met openstaande gevangenisstraf aangehouden, agent raakt gewond

Een 38-jarige man uit Tilburg is woensdag in zijn woonplaats aangehouden nadat hij zich met geweld verzette tegen de politie. Agenten wilden zijn identiteitskaart controleren, maar de man werd agressief. Hij bleek nog een gevangenisstraf van 56 dagen open te hebben staan. Bij de arrestatie raakte een agent gewond.

De politie kreeg woensdagavond rond elf uur een melding van een ruzie op de Besterdring. Toen agenten daar aankwamen, zagen ze een man en een vrouw. Ze weigerden hun identiteitskaart te laten zien.

De man werd zelfs agressief. Hij begon te schreeuwen en probeerde een agent aan de kant te duwen. Toen de agenten ingrepen, verzette de man zich hevig. Er ontstond een worsteling en bij deze duw- en trekpartij raakte een agent gewond.

Uiteindelijk lukt het de politie om de man in de boeien te staan en zijn identiteitskaart te controleren. De man bleek nog een gevangenisstraf van 56 dagen open te hebben staan. In zijn fietstassen vond de politie spullen om in te breken, zoals schroevendraaiers en een slijptol. De man krijgt hiervoor een boete. Hij zit voorlopig vast.