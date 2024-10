Stappers krijgen taxi toegewezen: 'Imago taxistandplaats moet beter'

Bredase stappers hoeven komende tijd niet meer zelf op zoek naar een taxi aan de Nieuwe Prinsenkade, in het uitgaanscentrum van de stad. De gemeente begint een proef waarbij er een wachtrij komt en stappers een chauffeur krijgen aangewezen.

Er is veel te doen geweest over het nachtelijke vervoer in de binnenstad. Zo was er overlast van illegale taxi's die ritten weigerden of belachelijke prijzen vroegen. Daardoor ontstonden dan weer onderling opstootjes en ruzie. Reden genoeg voor Breda om het imago van de taxi's op te krikken, stelt wethouder Eddie Förster.

Het idee van de proef is dat het uitgaanspubliek dat een taxi wil pakken aan de Nieuwe Prinsenkade een rij vormt. Waarbij een sfeerbeheer-medewerker klanten koppelt aan een chauffeur.

"Zo creëer je overzicht en lossen we meteen een aantal problemen op", legt Förster uit. "De sfeerbeheerder maakt een praatje en kijkt hoe de stapper erbij loopt. En een taxichauffeur kan moeilijk een rit weigeren, want die krijgt een klant toegewezen."

Gastvrije stad

Het is voor de wethouder belangrijk dat het nemen van taxirit veilig voelt. Met de invoering van een taxivignet werden eerder al eisen gesteld aan de kwaliteit van de chauffeur. Maar Förster wil ook dat het imago van het pakken van een nachtelijke taxi weer wat opgekrikt wordt. "We willen een gastvrije stad zijn. Daar hoort ook bij dat je veilig thuis moet komen."

De wethouder zegt al enthousiaste reacties op de proef te krijgen. Ook is er vanuit de chauffeurs positief gereageerd. "Zij zijn natuurlijk gebaat bij een goed imago. Als het op een fijne manier kan, dan pakken mensen vaker de taxi."

De proef gaat komende vrijdag- en zaterdagavond van start. De service duurt van middernacht tot half vijf 's morgens. Na acht weken wordt de proef geëvalueerd.