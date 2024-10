Autodieven rijden met gestolen auto tegen boom en slaan op de vlucht

De politie is op zoek naar een aantal autodieven die woensdagavond met een gestolen auto tegen een boom zijn gereden in Hooge Zwaluwe. Na een achtervolging vloog de bestuurder uit de bocht en botste hij tegen een boom. De dieven zetten het daarna op een rennen en zijn sindsdien spoorloos.

De auto, een grijze Mazda CX-3, stond geparkeerd op parkeerplaats De Schoof. Rond half zeven kwam de eigenaresse erachter dat ze haar sleutels verloren had en dat haar auto weg was.

Ze schakelde de politie in en die ging in de omgeving op zoek naar de auto. Agenten zagen de auto even later rijden en zetten de achtervolging in. Toen de bestuurder de politieauto in de gaten kreeg, reed hij vol gas richting Hooge Zwaluwe.

Dollemansrit

Op de kruising van de Prinses Margrietstraat en de Raadhuisstraat vloog de auto uit de bocht en botste hij in volle vaart tegen een boom. De agenten zagen meerdere mensen uit de auto stappen en wegrennen in de richting van de Julianastraat. Er werd nog een zoekactie gestart, maar de dieven waren vanaf dat moment spoorloos.

De politie is op zoek naar getuigen. Ze roept mensen die woensdagavond iets verdachts hebben gezien op het parkeerterrein zich te melden. Of weten wie er in de auto zaten toen die in Hooge Zwaluwe tegen een boom belandde. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn.