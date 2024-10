Al het treinverkeer rond Den Bosch stilgelegd door persoon op spoor

Treinreizigers die donderdagavond van en naar Den Bosch reden, hebben zo'n drie kwartier lang stilgestaan. Het treinverkeer van en naar de stad was volledig stilgelegd, omdat er iemand op het spoor liep. Ook op het perron moesten veel mensen wachten totdat de treinen weer reden.

De problemen ontstonden rond kwart over vijf ‘s middags. Volgens een woordvoerder van ProRail liep er in de buurt van het centraal station iemand langs de rails. Alle treinen in de richting van en naar de stad werden daarom tegengehouden.

Uiteindelijk kon de persoon rond zes uur worden aangehouden. Nu wordt al het treinverkeer weer langzaam opgestart.

“Dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee en reizigers moeten houden met wat vertraging”, laat de woordvoerder weten. Hoelang dat aanhoudt, kan hij niet zeggen. Maar ProRail verwacht dat de vertraging snel afneemt.