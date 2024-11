Ravage in Oisterwijk na explosie bij kunstgalerie, kunstwerken gestolen

Bij de MPV Gallery aan de Dorpsstraat in het centrum van Oisterwijk is donderdagnacht een kunstroof gepleegd. Hierbij zouden zeer zware explosieven gebruikt zijn. De schade aan de galerie en in de buurt is groot.

Bij een tiental panden in de omgeving sneuvelden ramen door de enorme knal, die tot ver in Oisterwijk te horen was. Bij winkels gingen reclameborden eraan.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Hermetisch afgezet

Bij de galerie zelf werd een zijdeur van het pand door de knal eruit geblazen. De daders gingen er vervolgens met diverse kunstwerken vandoor. De dieven verdwenen in een Peugeot die wat later werd teruggevonden in de Wolvensteeg in het dorp. Die is door de hulpdiensten hermetisch afgezet, omdat er mogelijk nog explosieven in die auto liggen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

'Alsof er een plaat de lucht in vloog'

Een buurtbewoonster vertelt dat ze rond drie uur 's nachts wakker werd van een keiharde knal. "Alsof er een plaat de lucht in vloog. We hoorden daarna allemaal alarmen afgaan. Iemand bij ons in de straat vertelde me dat er daarna iemand door de straat rende. Wij hebben ook naar buiten gekeken, maar wij zagen niets." Wil je meer weten over waarom dat bekende schilderijen worden stolen? En hoe ze in het criminele circuit als wisselgeld kunnen worden ingezet? Bekijk dan deze uitlegvideo die we eerder maakten:

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision