Ferdy laat zijn snor staan voor Movember: ‘Check je ballen’ 

Het is weer november en dat betekent dat veel mannen hun snor laten staan om meer aandacht te vragen voor onder meer prostaat- en teelbalkanker. Ferdy van den Berg uit Oss weet uit ervaring hoe belangrijk het is om het ‘daar beneden’ regelmatig te checken. “Ik voelde ineens iets afwijkends.” Hij doet dit jaar mee als landelijke ambassadeur van Movember.

Traditiegetrouw ligt Ferdy op 31 oktober in de stoel van de lokale barbershop in Oss, waar hij zijn snor en baard laat afscheren. Dit moment markeert de start van zijn elfde deelname aan Movember, een maand waarin hij aandacht vraagt voor prostaat- en teelbalkanker, mentale gezondheid en zelfmoordpreventie. Dat doet hij door de hele maand november zijn snor niet af te scheren. “Ik wil laten zien dat een klein gebaar zoals het laten staan van een snor, belangrijke gesprekken op gang kan brengen,” zegt Ferdy terwijl hij nog een laatste keer in de spiegel kijkt voor de ‘shave down’.

“Ik vreesde voor de meest erge ziektes”

De Ossenaar wil mannen deze maand bewust maken van het belang van regelmatig ‘daar beneden’ controleren. “Ik deed dat voorheen ook nooit, maar het is een kleine moeite,” vertelt Ferdy. “Op een gegeven moment wist ik hoe mijn ballen horen te voelen. Zo’n tien jaar geleden merkte ik ineens een afwijking.”



Wat volgde, was een reeks ziekenhuisbezoeken. “Het duurde even voordat ik die stap durfde te zetten. Na die ontdekking van het knobbeltje ging ik op internet zoeken. Ik vreesde voor de meest erge ziektes.” Ferdy is niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat mannen minder snel naar de huisarts of het ziekenhuis gaan bij fysieke en mentale klachten.



Ferdy laat zich nog één keer scheren voor hij zijn snor deze maand laat staan (foto: Megan Hanegraaf).

Later bleek dat de jonge Ossenaar een goedaardig gezwel had in zijn teelbal. “Als je gezondheid je in de steek laat, kan dit enorme gevolgen hebben. Zeker als je er niet op tijd bij bent”, zegt hij. Bij prostaatkanker merk je in eerste instantie niets van de ziekte. Bij mannen die zelf niet alert zijn, wordt een kwaadaardige vorm vaak te laat ontdekt om er nog van te kunnen genezen.

“Ik krijg wel eens lacherige reacties als ‘mooie snor’.”

De cijfers zijn zorgwekkend: jaarlijks krijgen bijna 15.000 mannen in Nederland prostaatkanker en ruim 900 mannen teelbalkanker. “Het is de meest voorkomende ziekte bij jonge mannen. Dan is het gek dat daar zo weinig over wordt gesproken.” Ferdy vindt dat er ook meer aandacht moet komen voor mentale gezondheid, omdat gemiddeld drie mannen per dag aan zelfdoding overlijden.



Dat zo’n actie echt nut heeft, merkte Ferdy de afgelopen jaren al tijdens zijn werk als politieagent. “Ik kom met veel mensen in contact tijdens mijn werk. Vooral van jonge gasten krijg ik wel eens lacherige reacties als ‘mooie snor’,” vertelt hij. “Maar als ik dan uitleg wat het doel ervan is, begrijpen ze het wel. Sommigen zeggen zelfs dat ze ook mee willen doen.” Naast bewustwording creëren, haalt de politieman met zijn Movember-actie geld op voor onderzoek naar gezondheid bij mannen. Afgelopen jaren haalde Ferdy ruim 8000 euro op.