Ernstig ongeval op de A4, twee inzittenden in auto overleden

Twee mensen in een auto zijn rond kwart over acht vrijdagochtend omgekomen door een botsing op de A4 bij Woensdrecht. Dat meldt de politie. Er is ook iemand gewond geraakt in diezelfde auto. Wat er precies is gebeurd, is nog niet naar buiten gebracht. Vermoedelijk is de wagen achterop een vrachtwagen gebotst die stond geparkeerd op de vluchtstrook.

De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht. De politie deelt verder geen details over de slachtoffers of over de aanrijding, maar doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Fikse file

Vanwege het ongeluk moet het verkeer op de A4 van Antwerpen richting Rotterdam rekening houden met een fikse file. Rond het middaguur kwam het verkeer bij Stabroek in de file terecht. Op dat moment bedroeg de vertraging drie kwartier. Bij knooppunt Markiezaat is de rechterrijstrook dicht.

