Twee mensen in een auto zijn vrijdagochtend omgekomen bij een botsing op de A4 bij Woensdrecht. Dat meldt de politie. Er is ook iemand gewond geraakt in de auto. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie deelt verder geen details over de slachtoffers of over de botsing, maar doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.