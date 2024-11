Honderden kinderen geen zwemles als zwembad sluit: 'Ze staan in de kou'

Het zwembad in Son dreigt te moeten sluiten. De gemeente wil de subsidiekraan dichtdraaien. Dan zit het dorp zonder zwembad, terwijl er nu 500 kinderen zwemles hebben. “Het is absurd”, zegt oud-zwembaddirecteur Bert Lavrijsen. Bewoners protesteerden vorige maand tegen de dreigende sluiting.

“Er zijn door covid ellenlange wachtrijen ontstaan en er is een tekort aan zwemonderwijzers. De kinderen komen in de kou te staan", spreekt Lavrijsen zijn zorg uit. Hij is gepokt en gemazeld in de zwembadwereld. Drieëndertig jaar was hij directeur van Laco met tientallen zwembaden. Hij snapt er niets van dat de gemeente Son de subsidie wil intrekken. De honderden kinderen moeten dan naar een zwembad in de regio. "Die zijn straks acht, negen jaar voordat ze überhaupt op zwemles kunnen. Ga dan eens kijken wat voor impact dat heeft. Al zou er maar een van verdrinken, dan is dat het al niet waard. Het is een zware uitspraak, maar zo kijk ik er wel tegenaan.” Het zwembad heeft de afgelopen vijf jaar een jaarlijkse subsidie van 120.000 euro ontvangen. Voor dezelfde periode werd een nieuwe aanvraag gedaan. Dit keer voor een bedrag van 200.000 euro per jaar. Wim van Santvoort, exploitant van het zwembad in Son en Breugel, is heel resoluut: "Als de gemeente besluit ons geen subsidie meer te geven, zijn we genoodzaakt te sluiten. Dan is het niet rendabel meer om het zwembad en de andere faciliteiten open te houden."

"Wil je deze voorziening weg hebben?"

Volgens oud-zwembaddirecteur Lavrijsen moet de gemeente zich afvragen of ze het zwembad voor de inwoners wil behouden. “Als je ziet welke groepen van het zwembad profiteren. Kinderen die moeten leren zwemmen, ouderen, gehandicapten. Wil je dat in stand houden voor je inwoners, net zoals negentig procent van alle gemeenten in Nederland dat doet? Of wil je deze voorziening weg hebben? Waarom bouw je nog wel een sporthal? Of een school? Dat kan toch makkelijk thuis digitaal.” Bij de presentatie van de begroting voor 2025 werd duidelijk dat de gemeente Son en Breugel flink moet bezuinigen. Er is een tekort van 750.000 euro. Op de vraag of dit gevolgen heeft voor de subsidie van het zwembad, was wethouder Jan Boersma heel stellig. "Als er geen geld is, kunnen we het ook niet uitgeven. Dus dit betekent dat het zwembad geen subsidie krijgt."

"In Nederland moeten alle gemeenten bijdragen aan die exploitatie."

In Son is het zwembad in 1999 afgebrand. “Er is een ondernemer gekomen die het allemaal opgebouwd heeft", vertelt oud-zwembaddirecteur Lavrijsen. "Er zijn afspraken gemaakt op de lange termijn. Nu wil de gemeente niets meer bijdragen. Ze hebben altijd voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten, de afgelopen 25 jaar." Volgens Lavrijsen is de gemeente nu goedkoper uit dan dat ze het zelf allemaal regelt. "Als de gemeente zelf een zwembad moet bouwen, moeten ze twaalf tot dertien miljoen euro investeren. Dan moet het nog geëxploiteerd worden.” En dat kost geld, met gestegen energiekosten, lonen en inkoopprijzen van bijvoorbeeld chloor. “In Nederland moeten alle gemeenten bijdragen aan die exploitatie, want die is negatief. Het is een gebed zonder eind als er niet vanuit de gemeenschap ondersteuning komt. Gemeenten waren altijd blij als ze het uit handen konden geven. Als het dan ook nog goedkoper was dan dat ze het zelf deden, waren gemeenten diep gelukkig.” Donderdag 7 november praat de gemeenteraad over de begroting.