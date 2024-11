Tank goedkoop volgooien zit er even niet meer in op deze plek

Tankstation Van Raak in Poppel, net over de grens bij Goirle, gaat vanaf maandag twee maanden dicht. Even goedkoop tanken in België zit er voorlopig dus niet meer in. Het dertig jaar oude pompstation krijgt een flinke opknapbeurt.

Het Belgische tankstation in Poppel staat voornamelijk vol met Nederlandse kentekens. Brabanders komen massaal de grens over om daar goedkoop de tank vol te gooien. Dat kan vanaf volgende week niet meer, want het tankstation gaat voor twee maanden dicht.

Peter van Raak, eigenaar van het bedrijf, legt uit dat er een hoop gaat veranderen. “Alle tanks, leidingen en elektriciteit worden vervangen. Ook krijgen we een nieuw gebouw voor de shop en zal het groter zijn dan nu. Daarnaast worden er extra rijbanen aangelegd zodat de doorstroom ook vlotter gaat.”

Ook bij de pomp gaat er wat veranderen. Voorheen moest je de juiste pomp kiezen voor het soort brandstof. “Elke pomp zal een multiproducts pomp zijn. Je kunt dus bij elke pomp alle producten tanken. Dat scheelt, want we hadden vaak mensen die stopten voor een pomp waar alleen diesel in zat, terwijl ze 98 benzine nodig hadden. Hierdoor moesten mensen langer wachten en hield dat alles een beetje op”, vertelt Van Raak.

Uitloop werkzaamheden

Het tankstation is vanaf maandag gesloten. Eigenlijk was het de bedoeling dat de tankende Brabanders al sinds half oktober niet meer langs konden komen. Van Raak legt uit: “Enerzijds hebben de vergunningen wat op zich laten wachten, waardoor we later konden starten. Werkzaamheden duren toch altijd iets langer dan je in eerste instantie denkt en het loopt daardoor allemaal een beetje uit.”

Het is de bedoeling dat het pompstation de week voor Kerst weer geopend is. Toch kunnen de weersvoorspellingen roet in het eten gooien. “Door het opschuiven zijn we in november terechtgekomen. We hopen dat er niet te veel regen komt, want dat bemoeilijkt en vertraagt de werkzaamheden. Vrieskou op zich is niet zo erg, dat zou moeten lukken. Als alles vlot gaat, hopen we tegen Kerst klaar te zijn”, aldus Van Raak.