Eindhoven Airport krijgt mogelijk een treinstation

Dat het druk is rond Eindhoven is niet nieuw, maar het wordt nog véél drukker. Met de uitbreidingsplannen van ASML, de groeiende stroom aan vakantievluchten op Eindhoven Airport én de daarbij horende verkeersstromen, is het de hoogste tijd voor een Intercitystation bij Eindhoven Airport. Een meerderheid van de partijen in de provincie ziet dat wel zitten. Daarom komt er nu een onderzoek naar de haalbaarheid.

Het plan komt uit de koker van JA21 in Provinciale Staten. Volgens statenlid Kevin Nuijten is het niet meer dan logisch dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een treinstation. De bouw van een nieuwe ASML-campus in de Brainportregio, die naar verwachting 20.000 directe banen oplevert, leidt onherroepelijk tot nog meer verkeer.

Bus doet er lang over

“Een station nabij Eindhoven Airport kan bijdragen aan een betere ontsluiting van de regio, de reistijd verkorten en files op drukke verkeersaders ontlasten,” zegt Nuijten. Er rijdt nu een bus, maar die doet er bijna een half uur over om van het treinstation in Eindhoven bij het vliegveld te komen.

Als de bus al rijdt, want ook dat is een punt van ergernis. Op zondag kun je het na een late vlucht zelf maar uitzoeken op het vliegveld, want op Station Eindhoven kun je dan niet meer komen.

De Brainportregio staat bekend om haar innovatieve en economische rol, maar worstelt ook met steeds grotere verkeersproblemen. “Met de nieuwe ASML-campus, het vliegveld en de nabijgelegen landmachtkazerne is een treinstation essentieel voor de toekomst van onze regio,” zegt Nuijten.

Snel overleg met Rijk

JA21 ziet graag dat zo'n verkenning of er een treinstation kan komen voorrang krijgt in het bestuurlijke overleg met het Rijk. Er moeten dan toch al afspraken gemaakt worden over de groei van de Brainportregio en daar kan dit dan goed in worden meegenomen. Dat overleg staat begin volgend jaar op de planning in Den Haag.

Het is overigens niet voor het eerst dat er wordt gesproken over een Intercitystation bij Eindhoven Airport. De directie van het vliegveld ziet zo'n station al jaren graag komen. In 2004 werd er voor het eerst onderzoek gedaan naar de noodzaak. In december 2017 werd bekend dat dat station er voorlopig niet inzat. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek toen dat daar de eerste jaren nog geen behoefte aan was.

In plaats van een extra treinstation werd station Eindhoven CS uitgebreid, zodat het stijgende aantal reizigers kon worden verwerkt. Maar sindsdien zijn de passagiersaantallen op Eindhoven Airport enorm gestegen, groeit het aantal arbeidsplaatsen bij de landmachtkazerne en luchtmachtbasis, en zal de komst van de nieuwe ASML-campus met die 20.000 directe arbeidsplekken een aardverschuiving teweeg brengen in de regio.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

“Nu er sprake is van toenemende groei en dus verkeersdrukte, is Intercitystation Eindhoven Airport een logische stap en een noodzakelijke investering voor een betere bereikbaarheid van onze provincie,” aldus Nuijten. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus.

Gedeputeerde Stijn Smeulders, die gaat over mobiliteit, staat positief tegenover de motie en zegt toe bij het overleg met het Rijk de wens voor het onderzoek mee te nemen.