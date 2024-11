PSV kan tik uitdelen in 'topwedstrijd': '11 punten voorsprong is bizar'

Het is te vroeg om te zeggen dat de titelstrijd morgen na een overwinning van PSV op Ajax beslist is. Maar dat het een reuzestap zou zijn voor de Eindhovense club is een feit. Waar Feyenoord al op elf punten achterstand staat, kan Ajax op acht punten worden gezet. Bosz benadrukt nog maar eens hoe knap de prestatie van zijn ploeg is, maar het daar de eerste wedstrijden nog niet naar uitzag.

Tien gespeeld, tien gewonnen. Het zijn wederom indrukwekkende cijfers van PSV. En na de overwinning van Ajax in de klassieker van afgelopen woensdag staan de Eindhovenaren elf punten voor op Feyenoord, de nummer twee van afgelopen seizoen. "Het is bizar dat wij na tien wedstrijden al elf punten voorstaan op Feyenoord. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze stabiliteit."

"In het begin van het seizoen was er bij ons sprake van gemakzucht."

Want PSV beging nog geen enkele misstap, maar dat betekent niet dat alles heel gemakkelijk ging dit seizoen in en buiten Eindhoven. "Pas sinds drie weken zie ik weer de scherpte van afgelopen seizoen. In het begin van het seizoen was er bij ons sprake van gemakzucht. Dat was logisch na het seizoen van afgelopen jaar, maar we zijn toen in wedstrijden wel goed weggekomen." Dat valt dus niet te zeggen van de andere topploegen in Nederland. Daardoor staat PSV niet alleen elf punten voor op Feyenoord, maar hebben de Eindhovenaren ook al vijf verliespunten minder dan Ajax. Zaterdagavond kan PSV in de Johan Cruijff Arena een reuzestap zetten naar prolongatie van de landstitel.

"Dit is een absolute topwedstrijd."