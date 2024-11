A2 het hele weekend dicht tussen knooppunt Ekkersweijer en afrit Vught

Door onderhoud aan de weg is de A2 tussen knooppunt Ekkersweijer en afrit Vught (24) richting Den Bosch afgesloten van vrijdagavond tien uur tot maandagochtend vijf uur. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om regulier onderhoud. Dat wil zeggen dat er reparaties plaatsvinden zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail.

Door de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingen. Het verkeer ter hoogte van knooppunt Batadorp richting Den Bosch wordt omgeleid via de A58 en de A65/N65 en richting Amsterdam en Utrecht via de A58 en de A27. Ga je richting Rotterdam, dan word je omgeleid via de A58 en de A16.



Op gele borden langs de weg staat informatie over de werkzaamheden en welke verkeersmaatregelen er zijn genomen.