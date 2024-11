Dit eet je als worstje maar de bloemen ruiken naar chocolade, Frans vertelt

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan twee libellen, iets dat Anja vond in haar groentetuin en geeft hij antwoord op de vraag of een insect wel of geen hooiwagen is.

Gevonden in de groentetuin, maar wat is het?

Anja van Vaalen vond iets in haar groentetuin. Ze wil graag weten wat ze gevonden had. Heel toevallig ken ik deze vrucht. De naam is schijnaugurk (akebia quinata). Deze schijnaugurken groeiden oorspronkelijk in China, Japan en Korea. Ze zijn trouwens onder meerdere namen bekend, zoals klimaugurk, chocoladerank en klimbes (zie de bijgevoegde foto).

Schijnaugurk of klimbes.

In ons land voelt de schijnaugurk zich goed thuis op zandgronden, maar dan moet er wel een goede afwatering zijn. De bloemen verspreiden een chocoladegeur en groeien in trossen. Later komen de vruchten uit, die lijken op een soort worst. In Japan worden deze 'worsten' gegeten als seizoensgebonden delicatesse. De schil, met een licht bittere smaak, wordt gebruikt als groente. Gevuld met bijvoorbeeld gehakt en vervolgens gefrituurd. De ranken worden traditioneel gebruikt bij mandenvlechten.



Paringswiel van bruinrode heidelibellen (foto: Tommie Herman).

Wat zijn die twee libellen aan het doen?

Tom Herman zag twee libellen en vroeg zich af wat die aan het doen waren. Op de foto zie je een roodachtige libel boven een bruine libel hangen. Daarnaast zie je dat beide libellen aan elkaar vastzitten. Wat Tom gezien heeft, is een paringswiel of paringsrad van twee bruinrode heidelibellen. Het mannetje, de bovenste, gaat in zijn jachtgebied op zoek naar een vrouwtje. Heeft hij dat vrouwtje gevonden, dan grijpt hij met de tang op zijn achterlijf het vrouwtje in de nek. We noemen dit een tandemhouding. Daarna blijft het vrouwtje een tijdje zo hangen. Als zij het mannetje geschikt vindt om mee te paen, brengt zij haar achterlichaam naar voren en legt ze haar geslachtsopening tegen het copulatieorgaan van het mannetje en vindt de paring plaats. Vind het vrouwtje het mannetje niet geschikt, dan doet ze niets en laat het mannetje het vrouwtje op een bepaald moment los.

Parende langpootmuggen (foto: Nelly de Beule).

Zijn deze diertjes hooiwagens of toch ook weer niet?

Nelly de Beule meende heel veel hooiwagens te zien en zelfs twee parende. Ik moest goed kijken naar de foto, maar ik zag twee parende langpootmuggen. Die noemen wij geen hooiwagens. Voor mij zijn hooiwagens spinachtigen, zie de bijgevoegde foto. Die hebben geen vleugels.

Een hooiwagen.

Misschien dat in de omgeving van Nelly de mensen langpootmuggen hooiwagens noemen. Maar dan ben ik benieuwd welke naam zij hebben voor de spinachtige op de bijgevoegde foto. Nelly, laat je dat me even weten? Alvast bedankt!

Een doodshoofdvlinder (foto: Anja Bastiaansen).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Anja Bastiaansen. Zij spotte deze bijzondere vlinder in Sleeuwijk. Het is een nachtvlinder uit de mooie pijlstaartvlinderfamilie. De naam is doodshoofdvlinder. Je kunt zien waarom!

